Vr-brillen steeds vaker ingezet als pijnbestrijding in ziekenhuizen: ‘Afleiding is fijn’

De afgelopen jaren neemt het gebruik van de vr-bril in ziekenhuizen een hoge vlucht. In het Zuyderland Medisch Centrum in Heerlen krijgen zelfs bevallende vrouwen de bril op. ,,Onderzoek laat zien dat de pijnscore gemiddeld met twee punten daalt op een schaal van nul tot tien. Vrouwen ervaren dat de tijd sneller gaat en de scherpe randjes van de weeën gaan”, weet Ruud Waulthers, beleidsadviseur van het Innovatielab. Het ziekenhuis verwacht een afname in het gebruik van pijnstillers. Waulthers: ,,Virtual reality werd lange tijd gezien als gadget, maar wordt steeds meer een medisch hulpmiddel.”



Hoewel meer onderzoek nodig is, staan de eerste seinen op groen. Patiënten geven hogere scores na een behandeling met bril, ervaren meer comfort en minder pijn, zeggen diverse ziekenhuizen.



Ook anesthesiologen, die in ziekenhuizen de pijnbestrijding verzorgen, verwachten dat de medicatie omlaag kan. ,,Het zal niet zo zijn dat de brillen straks bij de apotheek liggen, maar ik heb er echt vertrouwen in dat we straks met minder medicatie kunnen. Pijnmedicatie kan heel vervelende bijwerkingen hebben”, aldus Michel Terheggen, anesthesioloog in het Arnhemse Rijnstate Ziekenhuis en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie.