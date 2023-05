Vrienden komen in actie na twee zelfdodingen binnen dezelfde groep: ‘Genoeg is genoeg’

Vorige week deelde Tim het emotionele verhaal op LinkedIn, waar het inmiddels al honderden keren is gedeeld. Sindsdien wordt hij overspoeld met warme berichten. ,,We zijn overweldigd door alle aandacht en al de hulp die wordt aangeboden. Ik heb veel reacties ontvangen van mensen die hetzelfde hebben ervaren. Dat onderstreept voor mij alleen maar dat deze stichting belangrijk is en dat er niet genoeg van dit soort initiatieven kunnen bestaan.”

Praten over gedachten aan zelfdoding kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

Tim leerde zijn vrienden in 2012 in Leiden kennen. Het werd een vriendengroep ‘zoals je die wel vaker ziet’. Met zeven jongens vormden ze een hecht collectief, tot ze in 2016 werden opgeschrikt door het nieuws van het overlijden van Ian. Vorig jaar gebeurde hetzelfde met hun vriend Martin. ,,Na Ians overlijden zijn we meer naar elkaar toe gegroeid, maar zelfs in een hechte vriendengroep blijft het dan blijkbaar nog moeilijk om dit soort zaken te delen”, zegt Tim. ,,Maar de situaties waren identiek: er was aan de buitenkant niet te merken dat het niet goed ging.”

Echt iets te doen

Nadat ook Martin uit het leven was gestapt, waren het verdriet en de verslagenheid zo groot dat de jongens het tijd vonden om in actie te komen, zegt Tim. ,,Dat het een tweede keer gebeurde, maakte het nog pijnlijker. Toen zeiden we: nu is het tijd om echt iets te doen. Dit willen we niet nog een keer meemaken. We krijgen weleens de vraag of we echt niks doorhadden. Ons antwoord is dan: ‘nee’. Dat is enorm verdrietig. Juist om die reden willen we aandacht schenken aan de mentale gezondheid van jongeren en dit bespreekbaar maken. Ik had de indruk dat we alles met elkaar konden bespreken, maar het is moeilijk om als buitenstaander in iemands hoofd te kijken.”

Tim en zijn vrienden besloten daarom stichting ‘We zien mekaar’ op te richten: een stichting die de mentale gezondheid van jongvolwassenen beter bespreekbaar wil maken. Daarnaast willen ze met de stichting op een laagdrempelige manier psychologische hulp aanbieden, bijvoorbeeld binnen sportverenigingen.

Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat bij jongeren onder de 30 jaar zelfdoding de meest voorkomende doodsoorzaak is. In 2022 maakten 1916 mensen een einde aan hun leven, gemiddeld zo’n vijf zelfdodingen per dag. Ruim twee keer zo veel mannen (1315) als vrouwen (601) pleegden suïcide in 2022.

Ze willen niet alleen het verdriet herdenken, maar ook echt impact hebben. Om de stichting ‘een vliegende start’ te laten maken, startten ze een inzamelingsactie. Door het massaal gedeelde bericht op LinkedIn stromen de donaties nu binnen. Waar het doel eigenlijk 10.000 euro was, staat de teller nu al op meer dan 50.000 euro. Zaterdag vindt het eerste initiatief van de vriendengroep plaats: een fietstocht naar ‘t Kopje van Bloemendaal, de favoriete fietsbestemming van hun overleden vriend Martin. ‘Naar ‘t Kopje voor het koppie’, heet de rit dan ook treffend.

Nog voordat de eerste activiteit heeft plaatsgevonden, krijgen de vrienden al volop steun. ,,Heel veel mensen willen helpen en hun verhalen delen”, zegt Tim. ,,Daar gaan we nu de tijd voor nemen, om alle reacties goed te lezen en door te nemen. Met hulp van anderen kunnen we onze doelen gaan realiseren. We beseffen dat dit ons verhaal is, maar dat er nog zoveel andere verhalen zijn. Daarom vinden we het belangrijk dat we met de stichting impact kunnen maken.”

