Waarom doet die menstruatie elke keer weer zo’n pijn?

Er rust nog altijd een taboe op menstruatie. Ook vrouwen onderling praten er weinig over. Daarom is het volgens gynaecoloog Bertho Nieboer (Radboudumc) moeilijk in te schatten wat ‘normaal’ is. ,,In mijn onderzoek heb ik 43.000 vrouwen ondervraagd over hun menstruatie. Wat blijkt? Maar liefst 85 procent ervaart klachten zoals krampen, rugpijn en hoofdpijn. 38 procent wordt tijdens de menstruatie belemmerd in het functioneren. Zij kunnen bijvoorbeeld moeilijk hun werk doen.’’ Voor mannen is het misschien moeilijk in te schatten wat een vrouw ervaart tijdens haar menstruatie. Wellicht helpt deze vergelijking van Nieboer. ,,Tijdens de menstruatie kan er tot 175 millimeter kwikdruk ontstaan in de baarmoeder. Dat is net zo strak als een bloeddrukmeter wordt opgepompt.’’ Je kunt je voorstellen dat het geen pretje is als je die om een orgaan hebt zitten.