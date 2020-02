‘Waarom een orgasme-dieet bij mij niet werkt’

Of ik weleens van de NoFap-beweging heb gehoord, vraagt een vriendin terwijl we theedrinken. Nee, zeg ik, waarop ze enthousiast begint te vertellen. Sinds ze ‘het celibataire dieet’ volgt, barst ze van de energie. Haar huid voelt zijdezacht en de rimpel op haar voorhoofd is minder diep - ik kan het met enige moeite beamen. Om dat alles te bereiken hoefde ze alleen maar te stoppen met porno kijken, en voortaan met haar handen boven de dekens slapen. ,,Ik was seksverslaafd zonder dat ik het doorhad’’, zegt ze. ,,Maar nu is er een rust over me gekomen die ik nooit meer kwijt wil.’’ Iets wat ik me moeilijk kan voorstellen, want als ik ergens rustig van word, is het van een orgasme.