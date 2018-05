Waarom we stoppen met roken: 'Papa, wil je graag dood?'

Dat een rookverslaving hardnekkig kan zijn, kunnen veel lezers beamen. Waar de een zijn wekker 's nachts om drie uur zette om een sigaretje te kunnen doen, rookte een scheikundige in zijn studententijd twee pakjes per dag weg.

Voor sommigen is roken een bewuste keuze, maar er is ook een grote groep mensen die (weer) willen stoppen, maar niet weten hoe. Wij zetten motiverende stoptips en verhalen anoniem op een rijtje.

Besef

Een ongeluk, een ziekenhuisopname, een longontsteking, een beroerte en kanker, worden veel genoemd als het gaat om de vraag: wat heeft mij doen stoppen met roken? Ook al is het geen advies, de basis komt neer op besef. Zo schrijft een lezer: ,,Mijn vader hielp de koeien terug in de wei te zetten, maar bij het losmaken van de ketting aan een ijzeren buis ging het mis. Hij verloor zijn vingertopje en er werd aangeraden om drie weken niet te roken om het genezingsproces te bevorderen. Daarna besloot hij niet meer te gaan roken en mijn moeder uit solidariteit ook niet. Een geluk bij een ongeluk!''

Een vergelijkbare situatie: ,,Mijn man was bezig met het bouwen van een modelvliegtuigje. Hij maakte nietsvermoedend lijm aan op zijn pakje sigaretten waardoor de giftige dampen in de sigaretten trokken. Nadat hij er eentje opstak, ging hij direct 'knock-out' en heeft daarna nooit meer een peuk aangeraakt!''

Beloning

Kinderen die voor hun achttiende niet roken, krijgen van hun ouders een rijbewijs. Dit zal veel mensen bekend in de oren klinken. Een lezer heeft zelfs duizend gulden opgestreken als beloning na een korte stopperiode. ,,Ik kreeg het geld in mijn handen geduwd, maar met een voorwaarde: als ik ooit nog zou roken, dan moest ik 500 gulden afstaan aan mijn broer. Was toen wel even slikken, maar tot op de dag van vandaag heb ik niet meer gerookt dankzij deze weddenschap.''

Doel

,,Om mijzelf te motiveren rekende ik uit wat ik per week en per jaar aan geld bespaarde als ik zou stoppen. Ik schrok van het bedrag dat per jaar 'in rook opging': 2.250 euro. Het doel dat ik mij stelde was een grote reis. Uiteindelijk heb ik vorig voorjaar vijftien weken gereisd en heb de tijd van mijn leven gehad. Alles tussen Amerika en Japan gezien.''

Motivatie

,,Wat mij heel erg hielp was deze zin: ‘Als ik nu weer een sigaret opsteek zijn de afgelopen 24 uur voor niks een hel geweest! Dan heb ik dat voor niks gedaan! Nu zet ik door ook!’''

En dit kunnen 18 andere motivaties zijn:

1. Het is slecht voor je gezondheid en conditie.

2. De kans op dodelijke ziektes als gevolg van het roken is zeer groot.

3. Op z'n minst gaat je kwaliteit van leven achteruit.

4. Roken is duur en met dat geld kun je leuke dingen doen.

5. Je bent zwak, want je hebt een verslaving. Ik vind mensen die niet toegeven aan verslaving stoerder en sterker overkomen.

6. Je bent altijd bezig om maar wat te roken bij je te hebben. En waar is die aansteker?

7. Roken is op steeds minder plekken toegestaan. Je moet altijd naar buiten.

8. Lange vliegreizen zijn een hel.

9. Je bent anderen tot last met je gedrag.

10. Je stinkt naar sigarettenrook.

11. Je huis stinkt en je interieur vergeelt.

12. Tanden en vingers vergelen eveneens.

13. Je kleding stinkt.

14. As- en brandvlekken in kleding, meubels en vloer- en autobekleding.

15. Je huid ziet er slecht uit vanwege grauwe kleur en rimpels.

16. Eigenlijk zijn er maar drie sigaretten per dag echt lekker; de eerste na het wakker worden, na de lunch en na het avondeten.

17. Het helpt niet om stress te verminderen. Rokers ervaren bij stress juist meer stress vanwege de zucht naar nicotine. Na het roken is dat deel van de stress weg maar de oorspronkelijke stress niet.

18. Het argument van verstokte rokers 'dood ga je toch' is uiteraard grote onzin, want waarom zou je de dood een handje willen helpen?

Patroon doorbreken

,,Ik kocht een auto en daardoor veranderde mijn dagritme volledig. Waar ik eerst van die vaste momentjes had (bij de bushalte, op het station, etc.), zat ik nu in de auto waarin ik mij had voorgenomen niet te gaan roken. Hierdoor viel het stoppen met roken een stuk minder zwaar. Dit geheel besefte ik me pas toen ik al een paar maanden gestopt was. Daarom wil ik mensen nu aanraden: probeer je ritme te veranderen.''

Geen excuus

,,Ik had mijzelf voorgenomen om alleen 's ochtends en 's avonds te roken en overdag te 'overleven' op nicotinekauwgom. Na aanschaf las ik in de bijsluiter dat het combineren van kauwgom en roken ten zeerste wordt afgeraden. Dilemma: wat gooi ik in de vuilnisbak, de kauwgum of mijn pakje shag. Het is de shag geworden en ik heb vanaf die dag, nu zo’n vijftien jaar geleden, geen sigaret meer gerookt. En weet je: het doet helemaal niet zeer!''

Kinderen

Voor veel vrouwen is zwanger worden het moment om te stoppen met roken. Voor veel vaders is dat als de kinderen wat ouder zijn. Zo zei een dochter: ,,Papa mag ik ook een trekje van jouw sigaret. Daar schrok ik zo erg van dat ik ben gestopt voor haar als verjaardagscadeau.'' Een andere vader werd door zijn zoontje met de neus op de feiten gedrukt. Al wijzend naar het pakje shag zei hij: ,,Papa, wil je graag dood?''

Juich niet te vroeg