Wat vertel je kinderen over corona? ‘Lieg niet, maar maak het ook niet te zwaar’

Laat kinderen niet in het ongewisse

‘Wij volwassenen moeten veiligheid en zekerheid bieden, daar hoort eerlijkheid bij’’, zegt Marina van der Wal. ,,Maar aan kleine kinderen uitleggen wat een onzichtbaar virus is, is heel moeilijk. In hun magische denkwereld gaan kriebelbeestjes met hen aan de haal. Wat je wel kunt zeggen is dat het spannende tijden zijn, dat een heleboel mensen ziek zijn, dat dat corona heet en dat we ons daar met z’n allen zorgen over maken en dat we elkaar moeten helpen.’’