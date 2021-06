‘Wat we slikken en drinken is veel gevaarlijker dan het coronavaccin’

Plotsklaps was Ton de Boer, de voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), ‘eindeloos op tv’ om uitleg te geven over de coronavaccins die in aantocht waren, door het CBG goedgekeurd werden, of bijwerkingen vertoonden. ,,Je bent ineens een BN’er hè, bijzonder is dat. Ze weten je allemaal te vinden.”