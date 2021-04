Wist je dat? Een gesprek eindigt bijna nooit wanneer je dat wil

Een gesprek stopt bijna nooit op het moment dat jij (of je gesprekspartner) er klaar mee is. Dat zeggen onderzoekers van Harvard, de Universiteit van Pennsylvania en de Universiteit van Virginia op basis van 900 conversaties die zij hebben geanalyseerd. Waarom is het zo moeilijk om een gesprek te stoppen?

Uit het onderzoek blijkt niet alleen dat een gesprek haast nooit eindigt op het moment dat één of beide gesprekspartners dat willen. Ook duurt de conversatie de helft langer dan gewenst.

Volgens psycholoog Barbara van der Vlugt is het zo moeilijk om een gesprek te stoppen, omdat men bang is voor afwijzing. ,,Eigenlijk doe je in een gesprek een appèl op elkaar”, legt Van der Vlugt uit. ,,Je maakt beide contact en verwacht iets terug. Er is een uitwisseling van informatie en aandacht. Wie het gesprek stopt, kan bij de ander een gevoel van afwijzing teweeg brengen. Al is het nog zo kort, dat vermijden we liever.”

Behalve afwijzing kan het ook te maken hebben met angst voor eenzaamheid. ,,Als jij zelf diegene bent die het gesprek te lang gaande houdt, dan kan dat zijn uit angst om alleen te zijn”, legt ze uit. ,,Het kan moeilijk zijn om je af te wenden van sociaal contact, omdat je dan ineens zonder afleiding alleen met jezelf bent.”

Toch weerhoudt de angst voor afwijzing en eenzaamheid ons er niet van om keer op keer een nieuw gesprek te voeren. Waarom hechten we eigenlijk zoveel belang aan het voeren van een gesprek?

Beelden, geluiden en woorden

,,Omdat we in woorden duidelijk maken wie we zijn en waar we voor staan”, legt Elke Wiss, praktisch filosoof en schrijfster van het boek Socrates op sneakers, filosofische gids voor het stellen van goede vragen uit. ,,Dat aspect onderscheidt ons van dieren. Wij kunnen denken in beelden, geluiden en woorden.”

Volgens de praktisch filosoof gaat een goed gesprek om een gezamenlijk onderzoek, waarin je de verbinding aangaat en wijzer wordt. Ze verwijst naar Socrates die vanwege zijn scherpe vragen ‘de horzel van Athene’ werd genoemd.

,,Hij vroeg aan een rechter, die dagelijks oordeelt over goed en kwaad, wat rechtvaardigheid is”, geeft ze als voorbeeld. ,,Hij vergeleek Athene met een slapend paard, die af en toe een horzel nodig heeft om in beweging te komen. Zo zie ik dat ook: een mens heeft scherpe vragen nodig om ons denken in beweging te krijgen.”

Aandachtig luisteren is daarbij net zo belangrijk, iets wat we volgens Wiss volledig verleerd zijn. En dat is mogelijk nog een reden waarom we blijven doorpraten en ongevraagd advies geven.

Letterlijk zeggen

Hoe je er vervolgens voor zorgt dat je het gesprek tijdig en netjes afsluit, dat weet Iris Posthouwer, gesprekstrainer en schrijfster van ‘Smalltalk survival’. ,,Het is eigenlijk net als leren skiën”, legt Posthouwer uit. Je gaat een stuk lekkerder en zelfverzekerder de heuvel af, als je ook weet hoe je moet remmen.”

Ze geeft een aantal tips om een gesprek elegant af te sluiten. Haar eerste tip is letterlijk zeggen wat je gaat doen. ,,Ik ga nu even naar de Albert Heijn, bijvoorbeeld”, licht Posthouwer toe. ,,Een andere letterlijke manier kan zijn om afsluitende woorden te gebruiken, zoals ten slotte, als laatste en tot slot.”

Luisteren belangrijk

Wat de gesprekstrainer verder aanraadt, is toestemming vragen om af te ronden of al lopende een gesprek voeren. ,,Op straat kan je makkelijk met elkaar oplopen”, zegt Posthouwer. ,,Je weet dan allebei waar de wegen scheiden en het brengt letterlijk en figuurlijk beweging in het gesprek. Hierdoor is het makkelijker om af te ronden.”

Wat je vooral niet moet doen, is woorden zoals ‘maar’ en ‘alleen’ gebruiken. Zo moet je nooit zeggen dat het leuk is, máár dat je weg moet. ,,Als je dit zegt, dan voelt de ander zich niet gehoord”, zegt Posthouwer. ,,Daarom is luisteren ook zo belangrijk, dan kan je er aan het begin van het gesprek al op inspelen. Dat scheelt een hoop ongemakkelijkheid.”

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: