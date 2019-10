Zes feiten over reuma: een op de vijf Nederlanders heeft klachten

1. Artrose wordt ziekte nummer één

,,Artrose, de meest voorkomende reumatische aandoening, is hard op weg volksziekte nummer één te worden’’, zegt Karen Bevers, reumatoloog van de Sint Maartenskliniek in Nijmegen. Meer dan een miljoen mensen in Nederland hebben er last van. Artrose is een vorm van reuma waarbij het hele gewricht is betrokken en het kraakbeen in het gewricht achteruitgaat. ,,Er wordt veel onderzoek naar gedaan, maar het verloop van artrose kunnen we nog niet beïnvloeden’’, zegt Bevers.