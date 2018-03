Zestiger van de toekomst: langer leven in goede gezondheid

60-jarigen brengen in 2040 meer jaren in goede gezondheid door. Er staat hun daarnaast een langer leven te wachten dan hun leeftijdsgenoten van nu.

Dat blijkt uit verse cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat vooral met goed nieuws, maar ook met een beetje slecht nieuws komt. Om te beginnen met het goede: ouderen van de toekomst krijgen veelbelovende voorspellingen voorgeschoteld.

In 2040 gaan zestigers later dood dan nu. Mannen van die leeftijd leven dan naar verwachting nog 26 jaar, vrouwen dan nog maar liefst 29 jaar. Daar komt bovenop dat ze ook meer jaren in goede gezondheid en zonder lichamelijke beperkingen kunnen verwachten. De ouderen van de toekomst staan vier extra gezonde jaren te wachten.

Dan het slechte nieuws: het gaat om gemiddelden. Ook in de toekomst zullen verschillen in opleiding bijvoorbeeld nog meespelen bij de leeftijd waarop we sterven. Hoogopgeleiden overlijden over het algemeen drie jaar later dan laagopgeleiden en leven maar liefst zes jaar langer in goede gezondheid.