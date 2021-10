Ziekenhuizen schrikken van stijging coronapatiënten: ‘Het is echt nog niet voorbij’

Siliconen­po­li overspoeld met telefoon­tjes: ‘Als je geen klachten hebt, is er geen reden tot ongerust­heid’

14 oktober De siliconenpoli van het Amsterdam UMC wordt naar aanleiding van recente aandacht in de media overspoeld met vragen van bezorgde vrouwen over hun siliconen borstimplantaten. Internist Prabath Nanayakarra, coördinator van de poli laat weten: ,,Als je geen klachten hebt, is er geen reden tot ongerustheid.”