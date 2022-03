Zingen helpt bij herstel long covid: ‘Gaf me weer de vrijheid om te ademen’

Vlak voordat ze gevaccineerd kon worden, kreeg muziekdocent Elleke Bijsterveld (59) vorig jaar april het virus. ,,Ik had een dag of drie hoge koorts en daarna bleef ik moe.’’ Al na het ontbijt was haar energie voor de rest van de dag op en kon ze enkel op de bank liggen. ,,Het was alsof mijn accu ’s nachts wel werd opgeladen, maar na een paar uur weer totaal leeg was. Ik kon me niet concentreren, niets onthouden en het voelde alsof mijn hoofd gevuld was met dikke watten.’’