Zo gun je jouw overprikkelde brein af en toe wat rust

We zijn ‘fysiek communice­ren’ verleerd: ‘Twee jaar lang corona heeft mensen veranderd’

De anderhalvemetersamenleving mag dan zijn opgedoekt, een kus is volgens journalist Irene van den Berg (43) niet meer vanzelfsprekend. ‘Twee jaar lang hebben we moeite gedaan om een behoefte die heel diep in onze natuur zit, te omzeilen. Dat verandert mensen.’

25 april