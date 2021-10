Zo maak je écht verbinding met iemand: ‘Als je niet luistert, zie je een ander niet’

Hoe laat het is in Nederland (zeven uur ’s ochtends), vraagt de Amerikaanse psycholoog David Bradford, en of het een beetje te doen was om zo vroeg op te staan. ,,Dat soort kleine gesprekken vind ik belangrijk. Ik merk dat mensen daar minder tijd voor nemen. Maar door al die kleine contactmomenten te stoppen, worden we steeds individualistischer. Iedereen heeft haast. Dat werkt eenzaamheid in de hand.’’ Bradford geeft al jaren een cursus ‘Interpersoonlijke dynamieken’ aan de Stanford University in Californië, samen met collega Carole Robin met wie hij een boek schreef over verbindingen.