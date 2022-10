Zo moet je reanimeren: ‘De eerste 6 minuten zijn van levensbelang’

,,De eerste 6 minuten zijn van levensbelang”, geeft Michiel Vroon, ambulanceverpleegkundige bij GDD Haaglanden aan. Hij heeft inmiddels meer dan tweehonderd mensen gereanimeerd en geeft nu ook (bij)scholing aan aankomend ambulancepersoneel. ,,Daarom is het belangrijk dat omstanders, als de ambulance nog onderweg is, direct beginnen met de eerste stappen van de reanimatie, ook wel de Basic Life Support genoemd.” Daarbij controleer je of iemand nog bij bewustzijn is, bel je 112, controleer je de ademhaling, en geef je hartmassage en beademing.

,,Bij volwassenen en kinderen gaat het om 100 tot 120 hartmassages per minuut en steeds na 30 hartmassages 2 beademingen. Bij kinderen start je direct met 5 beademingen, omdat het vaak om een zuurstofprobleem gaat. Daarna geef je steeds na 15 hartmassages 2 beademingen, zodat je vaker per minuut beademd. Als het kan, wissel dan na 2 minuten van persoon die de hartmassage geeft, omdat de hartmassage dan van mindere kwaliteit wordt. De Automatische Externe Defibrillator (AED) sluit je vervolgens zo snel mogelijk aan. Het apparaat bepaalt of een stroomstoot de reanimatie-patiënt kan helpen. Hoe sneller de AED erop zit, hoe groter de kans dat iemand het overleeft.”

Niet wachten tot ambulance er is

Bij reanimeren en defibrilleren, is het belangrijk om een aantal dingen niet te doen. Zoals in paniek raken. ,,Blijf rustig”, geeft Vroon aan. ,,Voer de hartmassage niet te snel en niet te langzaam uit, leun niet en duw het borstbeen minimaal 5 maximaal 6 centimeter in. Schrik niet als er een rib breekt tijdens de hartmassage, dit gebeurt wel eens bij oudere mensen. Stel je bent alleen en je vriend(in) moet gereanimeerd worden, bel dan 112. De meldkamer loopt dan stap voor stap alles met je door om te reanimeren en te defibrilleren. Wacht niet met reanimeren totdat de ambulance er is, dan ben je vaak te laat.”

Quote De verpleeg­kun­di­gen zorgen voor het vrijmaken van de mond en keelholte door te kijken of de tong niet naar achteren is gezakt Michiel Vroon

Bij een reanimatie zijn vaak twee ambulances aanwezig met twee ambulanceverpleegkundigen en twee ambulancechauffeurs. ,,De verpleegkundigen zorgen voor het vrijmaken van mond en keelholte door te kijken of de tong niet naar achteren is gezakt of dat er braaksel in de ademweg zit”, legt Vroon uit. ,,Daarna sluiten we een mechanisch hartmassageapparaat aan en starten we de beademing middels een masker en ballon. Vervolgens brengen we een infuus in en dienen medicatie toe.”

Niet bij kennis na reanimatie

Ook de chauffeurs hebben een belangrijke rol tijdens de reanimatie. ,,Zij kunnen ook hartmassage geven”, zegt Vroon. ,,Daarnaast sluiten ze het mechanische hartmassageapparaat aan, maken ze de medicatie klaar en geven ze spullen aan om de ademweg vrij te maken. Tot slot hebben ze een organisatorische rol, waarbij ze overleggen met de meldkamer ambulance (MKA), brandweer en politie.”

Hoeveel mensen door een reanimatie overleven, hangt af van de oorzaak. Uit cijfers van de Hartstichting blijkt dat 25 procent van de mensen overleeft na reanimatie door een hartstilstand, in de jaren 90 was dit 9 procent. Bij een jong, fit en vitaal iemand met een hartritmestoornis waarbij de bloedstroom wordt belemmert, kun je het hartritme in bepaalde gevallen met een schok herstellen, zegt Mischa Veen, spoedeisende hulp arts bij HMC Westeinde. ,,Als er geen sprake is van een hartritmestoornis, bijvoorbeeld bij een hartstilstand, of als een reanimatie al langer dan 20 minuten aan de gang is, dan wordt de kans op overleving heel klein.”

Quote Een groot deel van de mensen houdt hersenscha­de over aan een hartstil­stand Mischa Veen

Hoe een lichaam functioneert na een reanimatie, is volgens Veen altijd afwachten omdat mensen vaak niet bij kennis zijn na een succesvolle reanimatie. ,,Meestal houden we deze mensen een dag in slaap, voordat we stoppen met toedienen van slaapmiddelen, zegt Veen. ,,Een groot deel van de mensen houdt hersenschade over aan een hartstilstand. Ook kunnen andere organen zoals het hart, de longen, de nieren of de lever ernstig beschadigd raken. Dit kan tot gevolg hebben dat iemand na een ‘gelukte reanimatie’ alsnog overlijdt.”

Reanimeren in 6 stappen volgens de Hartstichting 1. Controleer het bewustzijn

• Schud voorzichtig aan de schouders en vraag duidelijk hoorbaar: ‘Gaat het?’

• Geen reactie? Het slachtoffer is bewusteloos. Blijf bij het slachtoffer. 2. Bel direct 112 (of laat iemand bellen)

• Vraag 112 om een ambulance en zeg dat het slachtoffer niet reageert.

• Leg de telefoon op speaker naast het hoofd van het slachtoffer. De medewerker van de meldkamer aan de telefoon begeleidt je door de reanimatie. 3. Controleer ademhaling

• Leg een hand op het voorhoofd en kantel het hoofd voorzichtig naar achteren om de luchtweg te openen.

• Til de kin op met 2 vingertoppen van de andere hand (kinlift).

• Kijk, luister en voel maximaal 10 seconden of er ademhaling is.

• Geen normale ademhaling en ben je alleen? Haal de AED als hij binnen handbereik is. 4. Geen normale ademhaling: start direct met 30 borstcompressies

• Zet je handen midden op de borstkas.

• Duw het borstbeen 5 à 6 centimeter in.

• Doe dit 30 keer in een tempo van 100-120 keer per minuut. 5. Beadem 2 keer

• Doe de kinlift (zie stap 3) en knijp de neus dicht.

• Beadem 2 keer. Adem normaal in en adem in 1 seconde gelijkmatig uit in de mond van het slachtoffer. Kijk daarbij uit je ooghoek of de borstkas van het slachtoffer omhoog komt.

• Onderbreek de borstcompressies hiervoor nooit meer dan 10 seconden.

• Ga door met reanimeren en wissel steeds 30 borstcompressies af met 2 beademingen. 6. Als de AED er is

• Onderbreek de reanimatie zo kort mogelijk.

• Ontbloot het bovenlijf en zet de AED aan.

• Bevestig de elektroden en volg de opdrachten van de AED op.

• Ga door met reanimeren tot de ambulancemedewerkers het overnemen.

