Zo'n tienduizend Nederlanders in onzekerheid om allergische reactie op coronaprik: ‘Er is niks geregeld’

Baas GGD ZHZ maakt na een jaar de balans op: ‘Vaccineren is enige weg die ik zie om uit deze crisis te komen’

4 september Midden in de coronacrisis trad Cees Vermeer aan als baas van de GGD Zuid-Holland Zuid. ,,Ik was nog niet binnen of de besmettingen begonnen als een komeet te stijgen.’’