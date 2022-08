Zo viel Ramon 107 kilo af in één jaar tijd (zonder maagverkleining)

Als Ramon Vink vorige zomer na een gezellige barbecuemiddag bij zijn voetbalclub Deltasport in Vlaardingen naar huis fietst, breekt er een trapper van een pedaal af. De circa 200 kilo zware Vink besluit verder te lopen. Over het stukje van normaal gesproken tien minuten doet hij drie kwartier. Helemaal gesloopt komt hij thuis. Dan gaat er een knop in zijn hoofd om: het is nu écht tijd om zijn zwaarlijvigheid aan te pakken. In zijn achterhoofd zit ook dat zijn vader al op 35-jarige leeftijd aan een hartstilstand overleed. ,,Ik dacht: ‘Als ik zo blijf leven, haal ik de 35 misschien niet eens.”