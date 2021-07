Zorg inhalen? Niet in het Maasstad Ziekenhuis door enorme drukte: ‘Ik had medewerkers een adempauze gegund’

Mijn ziekte ‘Als ik vertelde dat ik thuis zat vanwege gezond­heids­re­de­nen, zie je mensen afhaken’

20 juli Zo’n 1 miljoen Nederlanders hebben een zeldzame aandoening. Vaak is het ingewikkeld om de juiste diagnose te stellen en de goede behandeling te vinden. In deze serie vertellen ervaringsdeskundigen over de impact daarvan. Vandaag Lenneke Vente (47) over sarcoïdose: ,,Pas toen ik stopte met vechten, begon ik te leven.”