Aan de bizarre recordreeks van Hansen komt na Giro een einde

De bijna 37-jarige Hansen zegt tegen Cyclingnews dat de tijd is gekomen om te breken met zijn traditie. ,,Deze Giro wil ik nog uitrijden, maar dan is het tijd voor verandering."



Hansen neemt een zomerpauze om de batterij op te laden en ontbreekt daarom in de Tour de France. ,,Ik hoop met deze andere opbouw op eigen successen", verklaart Hansen, die in totaal 27 keer aan de start stond van een grote ronde. ,,Ik ben erg benieuwd hoe ik me straks voel als ik op vakantie ben tijdens de Tour. Ik denk niet dat ik het ga missen en ik zal de koers zeker niet volgen op de bank voor de tv. Ik heb namelijk helemaal geen televisie", zegt Hansen lachend.



Zijn indrukwekkende reeks begon in 2011 met de Ronde van Spanje. Sindsdien ontbrak Hansen geen enkele keer op de deelnemerslijsten van de drie grote ronden (Giro, Tour, Vuelta). Steeds reed Hansen de ronde uit. In de Giro van 2013 en de Vuelta van 2014 wist de Australiër een etappe te winnen. ,,Dat is al weer een tijdje geleden en met mijn lange pauze hoop ik in de komende Vuelta op etappewinst. Want dan ben ik er weer 'gewoon' bij."