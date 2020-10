Almeida legt zich neer bij verlies roze trui: 'Ze waren gewoon te goed’

Kelderman negende Nederlan­der in roze leiders­trui

17:23 Wilco Kelderman is de negende Nederlandse wielrenner die de leiderstrui heeft veroverd in de Giro d’Italia. De 29-jarige renner van Sunweb nam in de spectaculaire achttiende etappe over onder andere de Stelvio het roze over van João Almeida.