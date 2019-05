Bauke de Tefalpan, nog nooit zo'n renner gezien

Mollema na sterke tijdrit: ‘Al hele week een goed gevoel’

19 mei Bauke Mollema zag zondag in de tweede individuele tijdrit van de Giro d’Italia zijn goede vorm bevestigd. De kopman van Trek-Segafredo was in San Marino goed voor de derde tijd, een minuut achter ritwinnaar Primoz Roglic. ,,Ik had de hele week al een goed gevoel, ook vanwege die eerste tijdrit in Bologna. Het heeft alles te maken met een goede voorbereiding en goede vorm. Als ik in vorm ben kan ik ook goede tijdritten rijden’', aldus Mollema.