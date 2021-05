Bernal had etappe omcirkeld: ‘Ik wilde bewijzen dat ik helemaal terug ben’

Bernal had de zestiende etappe van Sacile naar Cortina d’Ampezzo kennelijk omcirkeld in zijn agenda en week niet van zijn plan af toen de rit wegens barre weersomstandigheden werd ingekort. Twee zware beklimmingen, Passo Fedaia en Passo Pordoi, werden uit het parkoers gehaald. ,,Ik wilde iets bijzonders doen en bewijzen dat ik helemaal terug ben”, zei de kopman van Ineos-Grenadiers toen hij solo over de finish was gekomen. ,,Het team geloofde in mij en tijdens de rit ben ik er vol voor gegaan.”

'Respect voor roze trui’

In het klassement heeft Bernal nu een voorsprong van 2.24 op naaste belager Damiano Caruso, terwijl nummer drie Hugh Carthy op 3.40 staat. Alle overige concurrenten geven al meer dan vier minuten toe op de oppermachtige Colombiaan.



,,Dit is een grote zege en met de roze trui om mijn schouders is het al helemaal bijzonder”, luidde de analyse van Bernal. ,,Je wint immers niet elke dag een Giro-rit in het roze. Wat ik vandaag heb gedaan was uit respect voor de roze trui.”



Morgen is de tweede rustdag in de Giro d’Italia. Woensdag staat er opnieuw een bergetappe op het menu.