Bernal nam geen risico in de bochten: ‘Heb onderweg zelfs kunnen genieten’

De 24-jarige renner was heel gefocust, vertelde hij na afloop. ,,Op stukken waar ik volle bak kon gaan, ben ik ook echt volle bak gegaan", legt Bernal uit. ,,Maar in de bochten heb ik geen risico genomen. Ik heb zelfs van deze tijdrit genoten. Normaal gesproken is het altijd afzien, maar nu was het onderweg echt een feest met al die Colombianen langs de kant van de weg. Het was vandaag ook heel speciaal omdat mijn coach in de volgauto zat.”



In de laatste meters van de race tegen de klok realiseerde Bernal zich dat hij voor de eerste keer in zijn carrière de Giro ging winnen. ,,Dat was echt een speciaal moment. Ik kan op dit moment ook echt niet beschrijven hoe ik me voel", sluit hij af.