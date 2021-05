Bernal tempert feestvreugde na demonstratie: ‘Moet met beide benen op grond blijven staan’

Op een mooiere dag had Merlier in de Giro niet kunnen winnen: ‘Word er emotioneel van’

9 mei Tien jaar geleden was het dat Wouter Weylandt na een val in de Ronde van Italië het leven liet. Exact tien jaar na die noodlottige val en elf jaar nadat Weylandt voor de laatste Belgische sprintoverwinning in de Giro zorgde, sloeg Tim Merlier toe. De renner van Alpecin-Fenix kon zijn overleden landgenoot geen grotere eer bewijzen door in Novara de winst te pakken.