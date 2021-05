Bernal vertoont teken van zwakte in loodzware Dolomieten-rit, Dan Martin voltooit trilogie

Dat mindere moment van Bernal kwam nogal onverwachts. De Colombiaan ging in eerste instantie vlot mee bij een versnelling van Yates, maar bij een derde of vierde speldenprik ging het licht uit bij de Tourwinnaar van 2019. Hij had zelfs moeite met het volgen van ploeg- en landgenoot Daniel Felipe Martinez. Aan de finish was de schade 53 seconden voor Bernal ten opzichte van Yates, die in het klassement stijgt naar plek 3. Yates dacht ook nog aan de dagzege, maar dat zat er niet in voor de Brit van Team BikeExchange. Het was Dan Martin die vanuit de vroege vlucht, die na een felle strijd pas laat werd gevormd, knal standhield op de slotklim en een trilogie voltooide: na ritzeges in de Tour de France (2013 en 2018) en de Vuelta (2011 en 2020) mocht de Ier van Israel Start-Up Nation nu ook eens juichen in de Giro. Almeida eindigde op 13 tellen als tweede, Yates werd op een halve minuut derde.

Bij de klassementsrenners was Bernal niet de enige verliezer van de dag. Aleksandr Vlasov, voorafgaand aan de rit de nummer 4 van het klassement, moest al vroeg op de slotklim afhaken, net zoals Giulio Ciccone, de nummer 6 van de stand voor de 17de rit. Ook Hugh Carthy en Romain Bardet kenden een mindere dag op Sega di Ala.



In het algemeen klassement blijft de roze trui om de schouders van Bernal. Zijn voorsprong op naaste belager Damiano Caruso is nog altijd 2'21. Yates is nu de nummer 3 op 3'23. Tobias Foss (Jumbo-Visma) blijft 9de in het klassement. Koen Bouwman kwam in de etappe als beste Nederlander binnen op de 22ste plaats. De renner van Jumbo-Visma staat nu 14de in het klassement.



De Ronde van Italië gaat donderdag verder met een heuvelachtige etappe over 231 kilometer van Rovereto naar Stradella. In de finale wachten vier korte, maar steile beklimmingen. Vrijdag en zaterdag wachten twee zware bergritten en zondag eindigt de Giro met een individuele tijdrit in Milaan.