Biniam Girmay is zich bewust van zijn statuur: ‘Hij weet dat hij mensen inspireert’

Door Daan Hakkenberg



Een paar meter na de finish in Jesi wappert het groen-rood-blauw van de Eritrese vlag. Als bewijs dat zijn fans hem overal volgen. Van Wevelgem in Vlaanderen tot in Jesi in Italië, waar Biniam Girmay - 22 jaar geleden geboren in Asmara, Eritrea - geschiedenis schrijft. Opnieuw.



Twee maanden eerder was hij al de beste in Gent-Wevelgem. Girmay werd zo de eerste zwarte Afrikaan, de eerste donkere renner ook, die een klassieker wint in een sport die tot op de dag van vandaag overwegend wit oogt. En nu, in de tiende etappe van de Giro, is hij ook de eerste donkere Afrikaan die een etappe op zijn naam schrijft in een van de drie grote rondes.