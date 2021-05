Bouwman op twaalfde plek de beste Nederlander: ‘Hij verdient de complimenten’

,,Ik ben echt heel erg tevreden over deze Giro", blikt Bouwman terug bij Eurosport. ,,Vooraf had ik nooit verwacht dat ik dit kon.” Bouwman kwam er na de negende etappe achter dat er meer in het vat zat dan alleen maar knechten voor George Bennett. De Nieuw-Zeelander, beoogd kopman van Jumbo-Visma, raakte al vroeg in de Giro op achterstand in het klassement en werd in de eerste bergetappes nog bijgestaan door onder andere Bouwman. Toen achter zijn klassementsambities definitief een punt werd gezet, mocht Bouwman voor eigen kansen rijden.



In de negende rit greep hij zijn kans. Met een mooie voorsprong op het peloton begon Bouwman aan de slotklim Campo Felice, maar in de slotkilometer leek het wel alsof hij stilstond toen Bernal vanuit het peloton demarreerde en Bouwman voorbij reed. ,,Dat was ook een mooie dag. Vanaf die etappe voelde ik mij echt goed", kijkt Bouwman terug. ,,In het begin van de Giro was het vooral knechten voor George en moest ik bergop zijn tempo volgen. Vanaf het moment dat ik voor eigen kans mocht gaan, wist ik dat ik in orde was.”