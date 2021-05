Bouwman ziet ‘raket’ voorbij komen in slotfase bergrit: ‘Toen wist ik dat het voorbij was’

Bouwman moest lang wachten voordat de juiste ontsnapping een vrijgeleide kreeg in de negende rit van de Ronde van Italië. ,,Het was echt een slopende etappe. Ik zat in het begin best vaak mee, maar het duurde uiteindelijk lang alvorens George (Bennett, red.) en ik met de juiste mannen weggeraakte. Op de voorlaatste klim voelde ik me echter niet meer zo fris. Ik probeerde me daar zoveel mogelijk te sparen door van wiel naar wiel te springen.”



Op de top kwam de renner van Jumbo-Visma beter in zijn ritme en even later wist hij zelfs de aansluiting te maken bij Bauke Mollema en Michael Storer, die op dat moment de eerste achtervolgers waren een tweetal koplopers. ,,Op de slotklim heb ik mijn kans gewaagd. Ik kwam in de voorlaatste kilometer nog aansluiten bij die Fransman (Bouchard, red.), maar de etappe was net vierhonderd meter te lang. Dat gravel daar liep ook voor geen meter. Dit is echt jammer. Maar mijn vorm is in ieder geval goed en er komen nog kansen. Ik ga het nog proberen.”