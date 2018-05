'Dat steile van de Zoncolan, dat vindt Tom echt mooi'

Morgen wacht voor de Giro-peloton de Zoncolan. Kelderman weet hoe het is om daar te vechten voor een klassement. In 2014 reed hij daar naar een zevende plek in het klassement. ,,Een rotding,’’ is zijn afgemeten oordeel over de Zoncolan. ,,Bij ons was het de één na laatste rit. Het was volle bak naar boven rijden en dan maar zien. Ik vond het echt een verschrikkelijk ding omdat het constant steil is. Hij is niet superlang, maar vlakt nergens even af. Ik vind dit soort klimmen eigenlijk geen reet aan, maar die zijn er ook bij.’’