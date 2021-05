De wonderlijke Giro-zege van Taco van der Hoorn: ‘Ik val aan en probeer het, vandaag lukt het: kippenvel’

Taco? Taco? Simone Petilli hoefde geen recuperatiedrankje van z’n soigneur. Nee, hij wilde meteen weten of ploegmaat Taco van der Hoorn gewonnen had. De Italiaan kwam tien minuten later over de finish dan de Nederlandse winnaar van de dag en het radiocontact was uitgevallen. ,,Si, si! Yes, he wins!” De vreugde was groot bij de twee mannen van Intermarché-Wanty Gobert. Eindelijk was daar die verlossing. De eerste zege voor de Belgische World Tourploeg in 2021 liet lang op zich wachten, maar in de derde dag van de Giro mogen ze dan toch aan de prosecco.