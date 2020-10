Démare vol ongeloof na zege: ‘Dacht dat ik tweede of derde was’

Hoe nipt het verschil ook is, meestal voelen renners na een massasprint feilloos aan of ze gewonnen hebben of niet. Arnaud Démare volgde daarop vandaag een uitzondering. Pas toen hij de finishfoto zag, durfde de Franse kampioen te geloven dat hij de vierde etappe in de Giro d’Italia op zijn naam had geschreven.

,,Ik dacht dat ik tweede of derde was geworden, totdat ze me vertelden dat ik had gewonnen”, zei de renner van Groupama-FDJ na de gewonnen millimetersprint met Peter Sagan en Davide Ballerini. ,,Het is bijzonder. Ik heb het geluk deze keer aan mijn zijde.”

Démare maakte het verschil door na 140 kilometer op de streep in Villafranca Tirrena zijn wiel net wat verder dan voren te drukken dan de Slowaak en de Italiaan. ,,Het was mijn ‘jump’ die me de overwinning bezorgde. Dat heb ik geleerd dankzij het trainen achter de scooter met mijn vader.”

Opmerkelijk genoeg leek Miles Scotson, de Australische ploeggenoot van Démare, de sprint te ontregelen door in de laatste kilometer een gaatje te slaan met het peloton. ,,Nee, dat was eigenlijk niet zo gepland”, gaf Démare toe. ,,Maar uiteindelijk pakte het goed uit, want het was nu aan de andere ploegen om te achtervolgen.”

Volledig scherm Villafranco Tirrena - Italy - wielrennen - cycling - cyclisme - radsport - Arnaud Demare (FRA - Groupama - FDJ) - Peter Sagan (SVK - Bora - Hansgrohe) - Davide Ballerini (ITA - Deceuninck - Quick Step) pictured during 103rd Giro d'Italia (2.UWT) stage 4 from Catania > Villafranco Tirrena (140KM) - photo Ilario Biondi/LB/RB/Cor Vos © 2020 © photo: Cor Vos