Deze acht Nederlanders gingen Wilco Kelderman voor in het roze

Leiders in GiroWilco Kelderman is dichter bij het winnen van de Giro dan ooit. Mocht het zover komen dan is de 29-jarige wielrenner uit Amersfoorter de tweede Nederlandse winnaar ooit. Met zijn huidige koppositie in het algemeen klassement is Kelderman in ieder geval verzekerd van een plek in deze lijst met Nederlandse dragers van het roze.

De Nederlandse koning van de Giro is zonder twijfel Tom Dumoulin. Als enige Nederlander won De Vlinder van Maastricht de Ronde van Italië. In 2017 reed Dumoulin vanaf de tiende etappe in het roze, maar in etappe 19 raakte hij de fel begeerde roze trui kwijt aan Nairo Quintina. Na een ijzersterkte tijdrit op de laatste dag stond Dumoulin als nog bovenaan op het podium in Milaan. In totaal droeg Dumoulin in drie verschillende edities zeventien dagen het roze.



In 2016 was de Maastrichtenaar voor het eerst eigenaar van de trui. Naast Dumoulin reed ook Steven Kruijswijk dat jaar in het maglia rosa. Dumoulin stond zes dagen bovenaan in het algemeen klassement, na de achtste etappe ging Gianluca Brambilla over hem heen. Ook Brambilla kon de koppositie niet lang behouden. Na de Italiaan ging de trui over op Andrey Amador, die hem na de veertiende etappe verloor aan Kruijswijk.

Volledig scherm © photo: Cor Vos

Sneeuwwand

Volledig scherm Steven Kruijswijk gaat onderuit in de Giro van 2016. © NOS Kruijswijk leek in 2016 op weg naar de eerste Nederlandse Giro-zege, maar op traumatische wijze verloor hij in de negentiende etappe de leiderstrui door tegen een sneeuwwand te fietsen op de Col Dell’Agnello. Met een gebroken rib koerste De Kleerhanger door, maar Kruijswijk eindigde met een vierde plaats net naast het podium.



Voor de prestaties van Dumoulin en Kruijswijk waren de successen van het Nederlandse wielrennen lange tijd zeer beperkt. In 2011 bracht Pieter Weening een beetje licht in donkere wielerdagen door de roze trui vier dagen aan te trekken. Weening won de vijfde etappe in Orvieto met hulp van de eerder genoemde Kruijswijk en Bram Tankink. Een overwinning die overschaduwd werd door het overlijden van Wouter Weylandt. De Belg verongelukte tijdens de derde etappe.



De koppositie van Weening in 2011 was de eerste van de 21ste eeuw. De voorganger van Weening was Jeroen Blijlevens. In de Giro van 1999 pikte Blijlevens de trui op om hem twee dagen weer te verliezen aan de Fransman Laurent Jalabert.

Tien jaar voor Blijlevens, in 1989 dus, raakte Erik Breukink het roze eveneens kwijt aan een Fransman met de voornaam Laurent. Na vijf dagen bovenaan gestaan te hebben in het algemeen klassement verloor Breukink de trui aan Fignon. Breukink was dat jaar niet de enige Nederlander in het roze, Jean-Paul van Poppel won de eerste etappe en droeg het roze een dag.

Voor zowel Breukink als Van Poppel was het geen nieuwe ervaring in ‘89. Breukink fietste twee jaar eerder ook drie dagen in de roze trui. Van Poppel behaalde in 1986 zijn eerste koppositie in de Giro. Voordat beide renners überhaupt geboren waren behaalden Gerrit Voorting en Wim van Est de eerste Nederlandse Giro-successen.

In 1954 reed Voorting de zesde etappe in het roze. Van Est had het jaar ervoor de primeur, in de eerste etappe van de Giro van 1953 won de in 2003 overleden renner de openingsrit. Naast de eerste roze trui droeg de Locomotief ook de eerste gele trui in de Tour.

Waar Kelderman de tweede Nederlandse Giro-winnaar kan worden, gaat het de vrouwen aanmerkelijk beter af. Marianne Vos en Anna van der Breggen wonnen allebei drie keer de Giro Rosa. Annemiek van Vleuten was twee keer de snelste vrouw in Italië.

Volledig scherm Anna van der Breggen won de Giro Rosa vorige maand voor de derde keer. © Cor Vos

Volledig scherm Pieter Weening in de roze trui in 2011. © AP

Volledig scherm Wilco Kelderman in de roze trui bij etappe 19 van de Giro d'Italia. © photo: Cor Vos