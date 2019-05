Dik pak sneeuw bedreigt zware bergritten in de Giro

Sneeuw op de Gavia. Onmiddellijk gaan de gedachten naar Erik Breukink, die in 1988 een legendarische Giro-etappe op zijn naam schreef. De besneeuwde Dolomieten-reus bleek dat jaar een voedingsbodem voor Andere Tijden Sport.



Ruim dertig jaar na dato weet iedere liefhebber moeiteloos de feiten van die dag op te dreunen. Johan van der Velde die in optimistisch korte mouwen aan de voet van de klim demarreert, solo over de besneeuwde top gaat, maar even later huilend van de kou de ploegleiderswagen opzoekt. Peter Winnen die vreest een spierwit ravijn in te fietsen, en ervan overtuigd is dat zijn lichaam dan pas in de zomer gevonden zal worden. En Breukink natuurlijk, die het best tegen deze barbaarse omstandigheden blijkt opgewassen, en de bevroren Andy Hampsten verschalkt in de laatste honderden meters van de rit.