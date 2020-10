Drama in Giro: verbijsterde Kruijswijk naar huis na positieve coronatest

,,Ik voel me gewoon fit‘’, reageert Kruijswijk verbijsterd. ,,Ik kan het dan ook niet bevatten dat ik het heb opgelopen. Het is een heel grote teleurstelling om dit nieuws te krijgen. Binnen de ploeg nemen we veel maatregelen en het is jammer dat ik op deze manier de Giro moet verlaten.”



Voor Kruijswijk is de positieve coronatest een persoonlijk drama. De 33-jarige Brabander, die in 2016 op onfortuinlijke wijze naast de Giro-eindzege greep, moest eerder dit jaar al de Tour de France laten schieten vanwege een val in de Dauphiné. In het algemeen klassement van de Giro stond Kruijswijk elfde op 1.24 van rozetruidrager João Almeida.



De overige renners en stafleden van Jumbo-Visma testten twee keer negatief en zullen dan ook de Giro vervolgen.