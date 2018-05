Dumoulin is roze kwijt, maar de rust is terug

Dumoulin en Dennis zijn generatiegenoten (beide 27 jaar), oud-ploegmaats bij de opleidingsploeg van Rabobank en allebei specialist in de tijdrit. De twee troffen elkaar in hun carrière 27 keer in een race tegen de klok. De onderlinge tussenstand is 15 tegen 12 in het voordeel van Dumoulin. Met het gewonnen WK tijdrijden en de openingstijdrit van de Giro won Dumoulin de twee laatste grote tijdritten waarin ze tegen elkaar reden. Dumoulin kan er prima mee leven dat Dennis op dag twee met het roze vandoor ging. ,,Hij is geen maatje, eerder een concurrent. We kunnen het heel goed met elkaar vinden, maar we zijn al sinds de jeugd rivalen. We zitten elkaar als het gaat om resultaten heel vaak in de weg.’’



Het maakt de Giro voor Dumoulin op dit moment alleen maar makkelijker. Zonder roze trui is Dumoulin verlost van tijdrovende en energievretende podiumceremonies en persconferenties en hoeft zijn Sunweb-ploeg de wedstrijd niet te controleren.



Kortom: de eerste twee Giro-dagen precies verlopen zoals Dumoulin het graag ziet. Na zijn rampzalige voorjaar met materiaalpech, ziekte en valpartijen boekte hij in Jeruzalem zijn eerste tijdritzege in de regenboogtrui. Hij pakte veel tijd op zijn concurrenten - meer dan een halve minuut op Chris Froome bijvoorbeeld - en is na één dag in het roze al verlost van de stress en de druk als klassementsleider.



,,Het kan een voordeel zijn, al vind ik dit een mooie trui hoor.’’ Het enige wat Dumoulin nu nog nodig heeft, is een sleutelkaart voor zijn hotelkamer, zegt vlak voordat hij in zijn roze trui wegrijdt van de boulevard van Tel Aviv. ,,Maar die vraag ik wel aan de receptie.’’



En weg is hij. De receptioniste van het hotel is waarschijnlijk de laatste die Dumoulin in Israël in een roze trui heeft gezien.