Dumoulin raakt roze na één dag kwijt: 'Misschien maar beter zo'

Leider Dennis dankzij 'aardige' Viviani in select gezelschap

17:58 Rohan Dennis nam na de tweede etappe in de Giro d'Italia de roze trui over van Tom Dumoulin en voegt zich daarmee bij een select gezelschap. De Australische BMC-renner is de 23ste coureur die de leiderstrui heeft mogen aantrekken in alle drie de grote rondes.