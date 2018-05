Dumoulin vindt ritzege belangrijker dan tijdwinst op Froome

Dumoulin was in de individuele tijdrit over 9,7 kilometer in Jeruzalem twee seconden sneller dan de Australiër Rohan Dennis en Belg Victor Campenaerts. Chris Froome moest maar liefst 37 seconden toegeven. De Brit kwam vrijdag ten val toen hij het parcours verkende en startte met schaafwonden aan heup en knie. ,,Maar de zege vandaag telt meer dan de voorsprong die ik nu heb op Froome. Ik heb nu twee van de mooiste wielertruien op de wereld aan'', zei Dumoulin, die onder de roze trui ook nog de regenboogtrui aan had als wereldkampioen tijdrijden.

De Limburger beleefde een lastig voorjaar. Hij werd ziek voor Strade Bianche en kwam ten val in de Tirreno Adriatico. ,,Het voorjaar was niet goed omdat ik de verkeerde 'mindset' had. Maar nu voel ik me goed. Het had me ook verrast als ik slecht zou zijn geweest vandaag. Dit parcours was perfect voor mij. Het was technisch met veel bochten, maar je kon ook flink gas geven. Het komt allemaal mooi samen op een goed moment.''



De Girowinnaar van vorig jaar heeft het roze nu al weer om zijn schouders. ,,Het is absoluut geen doel om nu ten koste van alles het roze te verdedigen, omdat ik weet hoe veeleisend, moeilijk en zwaar de komende drie weken worden. Maar ik moet wel zeggen dat we deze situatie ook niet zomaar uit handen gaan geven.''