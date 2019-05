Een klungelige wildplaspauze

Had dan in een bidon gepist. Of in een lege fles. En anders hadden ze ’m ook wel even uit het raam kunnen hangen. Beetje ­aso­ciaal, beetje onhandig, beetje onhygiënisch misschien ook wel.



Maar alles beter dan stoppen.



Na het poepincident van twee jaar geleden is er in de Giro nu een plasincident. De ploegleiders van Jumbo-Visma besloten om nog even een sanitaire stop te maken in de finale van de etappe van afgelopen zondag.