Etappe 18 in Giro d’Italia: laatste kans voor sprinters, maar er ligt een addertje onder het gras

Het peloton fietst 156 kilometer van Borgo Valsugana naar Treviso. De wegen zijn met name in de eerste helft van de rit glooiend, maar dat hoeft geen enkel probleem te zijn voor de sprinters. De Muro di Ca’del Poggio op 50 kilometer van de finish kan dat echter wel zijn. Dit muurtje is namelijk slechts 1,1 kilometer lang, maar loeisteil: gemiddeld 12,3 procent met een maximaal stuk van zelfs 19 (!) procent. Zijn er puncheurs (Mathieu van der Poel?) die daar de pure sprinters eraf willen rijden? Of wordt de groep vluchters zo omvangrijk dat ze een sprint kunnen omzeilen?

Truien

De roze trui is in het bezit van Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) en die lijkt vandaag niet in gevaar te gaan komen. Dat geldt zeker voor de begrtrui, die stevig om de schouders zit van Koen Bouwman. Zijn voorsprong in het klassement bedraagt 115 punten, waar er vandaag slechts 2 puntjes te verdienen zijn.



De kans op een massasprint is dus, ondanks het steile muurtje, groot in de achttiende etappe. Snelle mannen als Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl) en Arnaud Démare (Groupama-FDJ) zijn dus de renners om in de gaten te houden. Volg hier van start (13.35 uur) tot finish (rond 17.10 uur) de ontwikkelingen!