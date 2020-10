Etappe 8: Welke sprinters overleven heuvelachtige finale?

Podcast | Kelderman koerste met z'n ballen: 'Waaghalze­rij van de buitencate­go­rie’

6 oktober Samen met Daan Hakkenberg bespreekt Hidde van Warmerdam de vierde etappe van de Giro d’Italia. Eigenlijk gaat het meer over gisteren. De aanval van Kelderman, zijn reactie na afloop en over Steven Kruijswijk, die ook onder de indruk was van de aanval van Kelderman. Vandaag is de kans op een sprint heel erg groot, al is het maar omdat het de eerste kans voor de sprinters is.