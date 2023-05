Evenepoel blaast Roglic en andere concurrenten weg in openingstijdrit Giro: ‘Eerste missie geslaagd’

met videoRemco Evenepoel heeft in de openingstijdrit van de Giro d’Italia direct de roze trui veroverd. De Belg van Soudal-Quick Step maakte indruk en was over bijna twintig kilometer veel sneller dan de concurrentie. Primoz Roglic (Jumbo-Visma), samen met Evenepoel de topfavoriet voor de eindzege, gaf al 43 seconden prijs.

De Italiaan Filippo Ganna (Ineos), tweevoudig wereldkampioen tijdrijden, strandde op plaats twee op 22 seconden van de oppermachtige Evenepoel. De Portugees João Almeida (UAE Team Emirates) werd derde op net geen halve minuut. Evenepoel is de eerste Belg in de roze trui sinds Rik Verbugghe in 2001.

Quote Nu volle focus op veilig door de eerste week proberen te komen Remco Evenepoel Evenepoel, de eerste Belgische rozetruidrager sinds Rik Verbrugghe in 2001, voelde al snel dat het goed zat. ,,Ik ben superblij. Dit is het beste resultaat dat we op de eerste dag konden krijgen.” Ondanks de oplopende slotkilometers liet Evenepoel een gemiddelde snelheid van ruim 55 kilometer per uur klokken. Met ene grijns: ,,We wilden zo snel mogelijk gaan. En ik denk dat we vandaag snel genoeg zijn gegaan. Ik voelde van bij de start dat ik in een goed ritme stak. Altijd op dezelfde versnelling, en in dezelfde cadans. Ik had vooraf in de bus gezegd dat ik rond de 21:30 zou moeten halen om te winnen. En het is 21:18 geworden.”

Roglic moest al meteen 43 seconden toegeven, een veel groter verschil dan vooraf verwacht. ,,Maar ik was me niet echt aan het focussen op dat verschil”, zei Evenepoel. ,,Ik wilde gewoon voor de ritwinst proberen te gaan. En dat is gelukt. Eerste missie geslaagd. Nu volle focus op veilig door de eerste week proberen te komen en zo veel mogelijk energie sparen voor de volgende tijdrit van volgende week zondag.”

Primoz Roglic maakte zich weinig zorgen na het pak slaag in de tijdrit

Ook op andere klassementsrenners als Tao Geoghegan Hart (Ineos), de Girowinnaar van 2020, pakte Evenepoel veertig seconden. Geraint Thomas (Ineos), winnaar van de Tour de France in 2018, moest al 55 seconden toegeven. Daan Hoole (Trek-Segafredo) was de beste Nederlander. Hij eindigde als achttiende, op één minuut en zeventien tellen van Evenepoel.

Voor Evenepoel, die bezig is aan zijn tweede Giro, is het zijn eerste etappezege in de Ronde van Italië. De Belg, die vorig jaar de Vuelta won en wereldkampioen werd, moest in 2021 opgeven bij zijn eerste deelname. Dit jaar was de 23-jarige Evenepoel al de beste in Luik-Bastenaken-Luik, de UAE Tour en twee etappes in de Ronde van Catalonië. In die laatste wedstrijd moest hij Roglic voor laten in het algemeen klassement.



Volledig scherm Remco Evenepoel. © photo: Cor Vos

Morgen gaat de Ronde van Italië verder met de tweede etappe. De renners krijgen een tocht van ruim tweehonderd kilometer voor de wielen. De start is in Teramo, de finish in San Salvo.



In het eerste deel van de rit zitten de nodige beklimmingen, maar in de slotfase is het veelvuldig vlak. Een massasprint ligt in de lijn der verwachting.

Volledig scherm Een overzicht van de Giro d'Italia 2023. © ANP

