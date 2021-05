Evenepoel: ‘Of ik de Giro kan winnen? Als ik niet in mezelf zou geloven, was ik niet gestart’

Remco Evenepoel is de sensatie van de Ronde van Italië na de eerste tien etappes. De jonge Belg staat tweede in het algemeen klassement op 14 seconden van rozetruidrager Egan Bernal. Dat is bijzonder, want Evenepoel rijdt pas zijn eerste koers na zijn zware val augustus vorig jaar in de Ronde van Lombardije, waardoor hij onder meer zijn bekken brak.

,,De Giro winnen? Ik ga daar geen ja of nee op antwoorden”, zei de renner van Deceuninck - Quick-Step op de rustdag van de Giro. ,,Als ik niet in mezelf zou geloven, zou ik niet aan de start staan”, meldde hij in een zoommeeting met de pers, waar volgens de Belgische sportzender Sporza meer dan zeventig journalisten hadden ingelogd.

Het is afwachten wat Evenepoel in de komende bergetappes kan, bijvoorbeeld zaterdag in de rit naar de gevreesde Monte Zoncolan. De Colombiaan Bernal, de Tourwinnaar van 2019, is een erkend klimmer. Evenepoel is de tijdritspecialist, die in de slotetappe nog zou kunnen toeslaan in de individuele rit tegen de klok over 30 kilometer.

,,Ik kan echt niet zeggen om hoeveel minuten het zal gaan. Hoe minder achterstand, hoe beter”, aldus Evenepoel. ,,En het is ook niet alleen Bernal en ik. Denk bijvoorbeeld aan Aleksandr Vlasov, Simon Yates en Giulio Ciccone. Die kandidaten voor het algemeen klassement staan ook dichtbij. Misschien ben ik volgende week wel 10e in de stand. Het is alleen een voordeel voor mij dat die tijdrit op de laatste dag is.”

De Belg, die vorig jaar vóór zijn crash in Lombardije achtereenvolgens de Ronde van San Juan, de Ronde van de Algarve, de Ronde Burgos en de Ronde van Polen won, noemt het een eer om tegen Bernal te fietsen. ,,Maar van een echte rivaliteit kan geen sprake zijn, want het is de eerste keer dat we tegen elkaar strijden. Tijdens deze Giro hebben we al een paar keer tegen elkaar gesproken. Hij is relaxed en vriendelijk.”