Ewan sprint in Termoli naar tweede etappezege, Groenewegen komt tekort

Hoe Tom Dumoulin het plezier in het wielrennen weer terugvond

13 mei Tom Dumoulin (30) keert na vier maanden van bezinning terug in het peloton. Zijn rentree is op 6 juni in de Ronde van Zwitserland. Het grote doel is 28 juli: de olympische tijdrit in Tokio. Hoe Dumoulin weer wielrenner werd.