Froome treedt toe tot select clubje met Merckx en Anquetil

1. Jacques Anquetil

Zelden reed iemand sneller tegen de klok dan Jacques Anquetil, getuige zijn bijnaam Monsieur Chrono. Won zijn eerste grote ronde in 1957 én was de eerste renner die de drie grote rondes op zijn naam schreef. Naast zijn kwaliteiten op de fiets stond Anquetil ook bekend als een bon vivant , voor wie god noch gebod bestond. Zijn leven was gevuld met de nodige drank en vrouwen. Over zijn dopinggebruik is Maître Jacques altijd heel open geweest. Overleed al op zijn 53ste aan maagkanker.

2. Felice Gimondi

Verbaasde de wielerwereld door als debutant én eerstejaarsprof in 1965 meteen de Tour te winnen. De Aristocraat eindigde bovendien bij al zijn vijf deelnames aan La Grande Boucle in de top-10 en won zeven etappes. Zijn palmares in de Giro is nog indrukwekkender: Veertien deelnames, drie eindoverwinningen, twee tweede plaatsen, vier derde plaatsen en zes etappezeges. Om van te duizelen.

3. Eddy Merckx

In de wielersport wordt bij een uitzonderlijke prestatie al gauw verwezen naar Eddy Merckx. Ook de coup van Froome werd zaterdag her en der als'Merckxiaans' bestempeld. Dat iemand met 525 overwinningen zo'n beetje de maatstaf van de wielersport is spreekt voor zich. De Kannibaal won zijn eerste Tour in 1969, maar de zeventiende rit van die editie staat symbool voor de totale dominantie van Merckx. De Belg begon aan de etappe met maar liefst acht minuten voorsprong op de Fransman Roger Pingeon. Merckx kwam als eerste boven op de top van de Tourmalet, de derde beklimming van de dag. De finish in Mourenx lag zo'n 140 kilometer verder, maar dat deerde de renner in het legendarische Faema tricot niet. De Kannibaal trok door en had op de top van de Aubisque al zeven minuten voorsprong. Uiteindelijk kwam Merckx acht minuten eerder over de streep in Mourenx dan het groepje achtervolgers. Ongezien. Merckxiaans dus.