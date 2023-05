Geraint Thomas staat roze trui af aan Bruno Armirail, Bauke Mollema komt tekort in vlucht veertiende etappe Giro d’Italia

In aanloop naar de de enige beklimming van de dag ontstond een omvangrijke kopgroep van 29 renners. Mollema was de enige Nederlander. Op de top van de Simplon Pass, nog op Zwitsers grondgebied, pakte Davide Bais genoeg punten om de blauwe bergtrui over te nemen van Thibaut Pinot.



Op zo'n vijftig kilometer van de finish reed een viertal weg uit de kopgroep: Davide Ballerini, Stefano Oldani, Laurenz Rex en Toms Skujins. Rex haakte in de finale af en de drie renners vooraan leken de gaan sprinten om de dagzege. Maar door het werk van Denz sloot, met nog zo'n zeshonderd meter te gaan, een achtervolgende groep aan. Wat volgde was een sprint der stervende zwanen. Daarin was Denz net iets sterker dan Gee.



,,Het was niet het plan om de roze trui te pakken”, legde Armirail uit in het flashinterview. ,,Het was het doel om mee te gaan in de ontsnapping en op de ritzege te mikken. Ik ben echt verrast dat ik de roze trui heb. Ik kan het nog niet geloven. Ik probeerde in de vierde etappe het roze te veroveren, maar dat lukte niet. Vandaag dacht ik enkel aan de rit. Pas toen het peloton over de finish kwam, besefte ik dat ik de trui ging pakken.”



(tekst gaat verder onder de tweet)