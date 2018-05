Geschiedenis schrijven om het roze, niet het bruin

Aldus Tom Dumoulin, na zijn veelbesproken sanitaire stop tijdens de Giro die hem zoveel tijdsverlies zou opleveren, een aantal dagen vóórdat hij wist dat hij de wielerronde desondanks als winnaar zou afsluiten. Van zijn voorsprong van ruim tweeënhalve minuut was nadat hij de berm in was gesprongen nog maar dertig tellen over.

Die herinnering kan op twee manieren blijven echoën. Als hij wint, kan iedereen er om lachen ('Hij was zoveel beter dat hij zelfs nog tijd had om onderweg te kakken'). Maar als hij verliest, is hij een schlemiel. Dan ligt zijn Giro in de berm naast een blauw verkeersbord en wordt hij de rest van zijn leven achtervolgd door de vraag of hij niet eerder had moeten stoppen of het in zijn broek had moeten doen. Dat beseft hij zelf ook.