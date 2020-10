Gevallen ploeggenoot Van Empel uit het ziekenhuis

Kruijswijk als kopman van Jum­bo-Vis­ma naar Giro: ‘Ik word beter en beter’

16 september Steven Kruijswijk vertrekt volgende maand als kopman van Jumbo-Visma in de Giro d'Italia. De Brabander zou eigenlijk een van de drie kopmannen zijn in de Tour de France, maar blesseerde zich kort voor het begin van de Tour bij een val in het Critérium du Dauphiné. Kruijswijk (33) verblijft momenteel met een groot deel van de Giroploeg voor een hoogtestage in het Franse Tignes.