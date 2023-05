Giro d’Italia | Slotweek start met loodzware bergrit: finish zestiende etappe op Monte Bondone

Bergkoning Koen Bouwman cijfert zich deze Giro zonder morren weg voor Roglic: ‘Roze trui voor Primoz is het doel’

Hij was een sensatie in de Giro van vorig jaar. Koen Bouwman (29) won twee ritten én de blauwe bergtrui, als eerste Nederlander ooit. Bij zijn terugkeer in Italië is hij ‘gewoon’ weer knecht. Met status heeft hij niets. ,,Ze mogen juichen voor Roglic.’’