Giro d’Italia | Sprinters azen op succes in vijfde etappe, maar lastige openingsfase kan voor problemen zorgen

Atripalda is de startlocatie van rit vijf. Onderweg liggen twee gecategoriseerde beklimmingen (derde categorie). Dat lijkt de snelle mannen misschien weinig angst in te boezemen, maar in de openingsfase gaat het constant bergop en -af.

De laatste vijftig kilometer van de etappe is bijna volledig vlak. Na een tocht van 171 kilometer ligt een pelotonsprint voor de hand in Salerno. Maar welke sprinters zijn nog vertegenwoordigd na het lastige werk in het eerste gedeelte van de etappe? De grootste kanshebbers lijken Michael Matthews, Mads Pedersen en Kaden Groves. En houdt David Dekker bergop stand? De Nederlander werd zondag tweede in de massasprint tijdens etappe twee.



Salerno was tien keer eerder aankomstplaats in de Ronde van Italië. De laatste keer is alweer 28 jaar geleden: in 1995 won de Deen Rolf Sørensen - van 1996 tot en met 2000 onder contract bij Rabobank - de negende etappe. Wie wordt zijn opvolger? Vanaf 12.55 uur blijf je in ons liveblog op de hoogte. De finish wordt verwacht rond 17.10 uur.