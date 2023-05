Giro d’Italia | Tweede etappe biedt kansen aan snelle mannen als Cavendish, Pedersen en Gaviria

Met video Hindley wint Giro d'Italia, Nederlan­ders bijten zich in afsluiten­de tijdrit stuk op Sobrero

Jai Hindley is de eerste Australische eindwinnaar van de Giro d’Italia. Zijn roze trui, die de Australiër van BORA-hansgrohe gisteren in de laatste bergetappe veroverde, kwam in de slottijdrit van 17,4 kilometer in Verona niet meer in gevaar. De dagzege ging naar Matteo Sobrero. De Italiaans kampioen tijdrijden bleef drie Nederlanders voor: Thymen Arensman (tweede), Mathieu van der Poel (derde) en Bauke Mollema (vierde).